Ukens filmer

Torsdag

« Bamse og heksens datter » er en ny film om den populære bjørnen med blå bukser og lue. I denne filmen finner Krøsus Sork gull i bevernes dam. For å rive dammen og få gullet for seg selv, lurer han heksens datter, Lova, til å trylle bort Bamse. Når Bamse så er borte, er det opp til alle barna å stoppe Krøsus, men for å klare det, må de alle legge fra seg uenighetene sine og jobbe sammen, og det er kanskje enklere sagt enn gjort …?

« Guardians of the Galaxy, vol. 2 » fortsetter noen måneder etter der den forrige filmen fra 2014 sluttet. Galaksens voktere må kjempe for å holde den nye familien samlet mens de nøster opp i mysteriet rundt Star-Lord / Peter Quill (Chris Pratt) sitt sanne opphav. Gamle fiender blir nye allierte og favorittkarakterer fra det klassiske Marvel-universet dukker opp og bistår heltene.

Søndag

« Gråtass redder gården » er nyeste film om den lille traktoren, og følger hakk i hæl på «Gråtass gir gass» fra i fjor. Denne gangen står Goggens lille gård i fare for å bli slukt av kommunens motorveiplaner. Gråtass og Gustav får ideen om å lage et gigantisk speil som reflekterer solens stråler, i håp om at jorden skal bli fruktbar nok for enda en åker, det er nemlig bare store gårder med fem åkre – ikke fire som på Goggens gård – som er viktige nok til å bli spart, og klarer de å få fem åkre, må veien legges utenom. Greier Gråtass og kompani å redde gården? Se filmen og finn det ut selv.