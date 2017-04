« Død snø » er en norsk grøsser signert Stig Frode Henriksen og Tommy Wirkola, fra 2009. Filmen er en hyllest til gamle splatterfilmer og grøsserkomedier fra 80- og begynnelsen av 90-tallet, mens selve tittelen er en parodi på TV-serien «Rød snø» fra 80-tallet.

«Død snø» handler om en gruppe medisinstudenter som drar opp på en fjellhytte om vinteren. En av jentene i gruppen skulle ta en annen vei, men kom aldri frem til hytta, og de andre begynner å bli urolige.

Senere får de besøk av en turgåer (Bjørn Sundquist) som kommer forbi hytta. Han forteller dem historien om hva som skjedde i området under andre verdenskrig, da en gruppe tyske nazister kalt «einsatz», ledet av Oberst Herzog, ble stasjonert på Øksfjord like i nærheten. De både plyndret og voldtok, før lokalbefolkningen gikk lei og angrep dem med ljåer, økser, og kniver.

En gruppe soldater, deriblant Herzog, klarte å flykte opp i fjellene, hvor de senere frøs i hjel. Turgåeren advarer dem mot å bli værende, og at de døde nazistene, som zombier, fremdeles leter etter tyvegodset sitt, men studentene hører selvfølgelig ikke på ham. De har både ski, snøskuter og massevis av øl, og dermed all grunn til å tro at de skal få en hyggelig ferie. Kanskje noen av dem til og med kan få seg et nummer?

Men plutselig er hytta omringet av en hel bataljon nazi-zombier, som aller helst vil rive dem i fillebiter. Det blir en lang natt, og hvem som kan overleve noe slikt, er ikke godt å si …