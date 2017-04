Ukens filmer

Torsdag

« Gråtass redder gården» er nyeste film om den lille traktoren, og følger hakk i hæl på «Gråtass gir gass» fra i fjor. Denne gangen står Goggens lille gård i fare for å bli slukt av kommunens motorveiplaner. Gråtass og Gustav får ideen om å lage et gigantisk speil som reflekterer solens stråler, i håp om at jorden skal bli fruktbar nok for enda en åker, det er nemlig bare store gårder med fem åkre – ikke fire som på Goggens gård – som er viktige nok til å bli spart, og klarer de å få fem åkre, må veien legges utenom. Greier Gråtass og kompani å redde gården? Se filmen og finn det ut selv.

« Guardians of the Galaxy, vol. 2 » fortsetter noen måneder etter der den forrige filmen fra 2014 sluttet. Galaksens voktere må kjempe for å holde den nye familien samlet mens de nøster opp i mysteriet rundt Star-Lord / Peter Quill (Chris Pratt) sitt sanne opphav. Gamle fiender blir nye allierte og favorittkarakterer fra det klassiske Marvel-universet dukker opp og bistår heltene.

Søndag

« Richard Storken » handler om den foreldreløse spurven Richard, som vokser opp i en storkefamilie, og derfor tror at han er en av dem. Når storkene trekker sørover til Afrika om høsten, må de forlate Richard, for en liten spurv vil ikke overleve den lange reisen. Men Richard er en modig fyr, og bestemmer seg for å følge etter. Han vil nemlig bevise at han ER en stork, bare litt annerledes, og allierer seg med den forvokste pygméugla Olga og diskoundulaten Kiki. Sammen haiker de gjennom Europa med buss, tog, og båt, på jakt etter Richards familie.

« Manchester by the Sea » handler om Joe Chandler (Casey Affleck), som brått mister broren sin, og må vende tilbake til den lille hjembyen Manchester i Massachusetts. Der får han vite at han – mot sin vilje – er oppnevnt til verge for brorens tenåringssønn. Han må også ta et oppgjør med egne demoner fra fortiden, ikke minst den grufulle hendelsen som rammet ham og hans tidligere kone, randi (Michelle Williams), noen år i forkant.