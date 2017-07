« Airplane!» er en amerikansk komifilm fra 1980. Den er fylt med stjerner, som Kareem Abdul-Jabbar, Lloyd Bridges, Peter Graves, og Leslie Nielsen.

Handlingen foregår ombord på et passasjerfly mellom New York og Chicago. Passasjerer og besetning utgjør en broket forsamling, blant dem en pilot med tvilsomme, seksuelle tilbøyeligheter, to religiøse fanatikere, en syngende flyvertinne, og en lege med Pinocchio-syndrom. Annenpiloten ligner veldig på en kjent basketballspiller.

Til middag får de valget mellom kjøtt og fisk, og på kort tid har de som valgte fisk, blitt matforgiftet. Dette inkluderer begge pilotene. Den eneste ombord som kan redde dem nå, er den gamle kampflyveren, Ted Striker, men han har ikke fløyet på mange år, og har ingen erfaring med jumbojeter. I tillegg har han flyskrekk, på grunn av traumatiske krigsopplevelser. Den eneste grunnen til at han i det hele tatt er på flyet, er på grunn av flyvertinna Elaine, sin tidligere kjæreste.

Han lar seg etterhvert overtale, med Elaine som annenpilot. I mellomtiden forbereder flyveledere i Chicago seg på å lose dem trygt ned på bakken ved å kommunisere over sambandet, noe som kompliseres ved at den blir ledet av en gammel kjenning av Ted fra krigens dager …

Filmen er en parodi på katastrofefilmer, og handlingen er inspirert av «Zero Hour!» fra 1957. Den ble svært godt mottatt av anmelderne, og har høy score hos kritikerene Roger Ebert og Leonard Maltin.