Sommerfest i Breivika

For dem som har lyst til å få med seg god dansemusikk er Breivika camping i Agdenes kanskje stedet å besøke førstkommende lørdag. Der har man sikret seg Lasse Johansen, tidligere vokalist i Ole Ivars, og trekkspillgeneral Odd Arne Sørensen fra danseorkesteret Ingemars til å stå for dansemusikken.

Sammen med DJ Charlie vil de nok sørge for at det vil rykke i dansefoten til alle og enhver utover lørdagskvelden. DJ Charlie er kjent for å skape liv og røre hvor enn han drar, og mange har nok stiftet bekjentskap med han på Dansegalla Gran Canaria, der han snurrer plater sammen med Erik Forfod.