« Kong: Skull Island » er årets film om King Kong, og så langt den med den største apa.

Den forteller historien om en gruppe forskere, soldater, og andre, som drar for å utforske en mystisk, ikke-kartlagt øy i Stillehavet. De har ikke før begynt rekognoseringen av øya, før de finner ut at den er like farlig som den er vakker.

Teamet befinner seg på ukjent grunn – uten kontakt med omverdenen, når de befinner seg for å entre riket til den store Kong, og sette i gang en krig mellom mann og natur, og når oppdraget går fra oppdagelse til overlevelse, må de slåss i et landskap hvor ingen vestlige mennesker hører til.

Filmen er den første King Kong-filmen som er satt til 70-tallet, selv om den opprinnelige ideen til regissøren (Jordan Vogt-Roberts) var å sette den til rundt første verdenskrig. Dette har ført til at den minner veldig mye om de klassiske filmene fra Vietnamkrigen, og har tidsriktig musikk, som bl.a. Black Sabbaths «Paranoid», og CCRs «Run Through the Jungle».

Filmen inneholder også et brukbart stjernegalleri, som gjør sitt for å lage en fantastisk film, og Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, John Goodman, Brie Larson, og John C. Reilly er bare noen av dem.