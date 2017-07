- Magisk, rett og slett.

Slik beskriver festivalsjef Daniel Mandal Strandafestivalens første kveld.

- Det er veldig bra med folk, og det er artig å se at så mange tar turen. Vi har mange bra artister i år, og så var vi heldige med været.

Årets Strandafestival er den femte i rekka, og det er tydelig at festivalen i vannspeilet har blitt et høydepunkt for mange om sommeren.

- Det er mye jobb i forkant, men nå ser jeg fram til i morgen lørdag når jeg har bedre oversikt, og forhåpentligvis kan senke skuldrene litt og nyte dagen, sier Mandal.