Lokal sanger åpner ny kammerscene

Sammen med medstudent Jon Kristian By, som er pianist, skal hun opptre fredag åpningskonserten 4. august. I 2015 ble hun ferdig med sin Bachelor i klassisk sang ved Institutt for musikk, NTNU – hvor hun gikk ut med høyeste karakter. I 2017 vil Nielsen bli ferdig med masterstudiet i klassisk sang ved NTNU, og i tillegg går hun i lære hos operasanger og professor Hilde Haraldsen Sveen. Hun har tidligere studert sang ved Newcastle University, Australia og Long Island University, USA.

Kunstnerisk ansvarlig for kammerscenen, styremedlem i Parkgaarden og konferansier for kvelden er Ove Strand, opprinnelig fra Løkken.

– Vi er meget glad over å ha fått engasjert Marit, sier han entusiastisk og tilføyer at det er Ola By Rise som skal si noen velvalgte ord ved åpningen.

Konsertene ved kammerscenen i Parkgaarden blir intime med plass til maks 100 tilhørere.