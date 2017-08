«Italian Spiderman» er en film om Spider-Man, som ser ut som om den er laget i Italia på 60- og 70-tallet. Det eneste den har til felles med Marvels karakter, er navnet. Likevel vil jeg, og mange andre, si at dette er den beste filmen om Edderkoppmannen som er laget.

Filmen starter med en fest, i det en asteroide fra en fjern galakse faller til jorden, og blir tatt vare på av professor Bernardi som skal studere den. Han oppdager at den inneholder en substans som kan duplisere levende vesen, og kommer frem til at Italian Spiderman, en feit, frekk, kjederøykende superhelt, er den eneste som kan ta vare på den.

Men med en gang han gir fra seg asteroiden, blir han angrepet av den onde Captain Maximum, som vil bruke substansen for sine egne, onde planer. Når han ikke kan stjele den likevel, forvandler han Bernardi til en slange, før han svimeslår og fanger vår helt, og tar med seg substansen.

Det blir etter hvert en surfekonkurranse for den, hvor Italian Spiderman må ta i bruk list og pingviner for å vinne. Likevel ser det ut til at Maximum kan fullføre planene sine, og vår helt må gjøre alt han kan for å redde verden, vinne dama, og bruke alle triks i superhelt-boka for å stoppe den onde Captain Maximum.

Filmen er en australsk parodi på italienske action-adventure-filmer fra seksti- og syttitallet, som ble sluppet på YouTube i 2007.