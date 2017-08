Fikk den gjeveste prisen

I konkurransen med 150 utstillere ble Edvard Eriksen Stilmøbelverksted fra Trondheim årets martnasprisvinner på Rennebumartnan.

Godt begrunnet

Juryens begrunnet avgjørelsen sin med at vinneren hadde en inkluderende måte å snakke med publikum på, at de kan faget sitt og kan svare på alle spørsmål, er viktige tradisjonsformidlere og stolte ambassadører av faget de utfører. Videre at boden er bygd opp som et autentisk verksted, og at lærlingesituasjonen er godt ivaretatt.

Fem nominerte

150 utstillere var med i kampen om den gjeve martnasprisen. Av disse 150 ble fem utstillere med i siste runde. Det var Axel L. Hansson, fra Hjelmeland i Ryfylke med den klassiske Jærstolen.

Knut Garshol fra Kristiansund var nominert med produktet klippfisk basert på fangst i Lofoten til ferdig produkt i Kristiansund.

Biri Tapet fra Biri med sin klassiske tapet med utgangspunkt i natur og miljø var også naturlig med blant de fem nominerte. Det var også Norsk Alpakka AS, fra Lille Sund i Prestfoss, men det var altså men det var altså Edvard Eriksen Stilmøbelverksted fra Trondheim som tok prisen etter det som måtte ha vært en vanskelig avgjørelse for juryen med så mange gode kandidater.

Fokuserer på kvalitet

Bakgrunnen for martnasprisen er Rennebumartnan sin målsetting om å gi utstillerne en utfordring og publikum en opplevelse. Rennebumartnan har i sine 32 år vært opptatt av å fokusere på kvalitet og et ønske om at utstillerne skal strekke seg langt både når det gjelder kvalitet på produkt og måten de vises fram og selges.

Selve prisen som har vært delt ut årlig siden 1990, er utformet med motiv fra Jutulstugguporten. Prisvinneren får beholde prisen i ett år for så å returnere den til martnan, som igjen deler den ut til ny prisvinner. Martnasprisvinneren får gratis salgsbod under neste års martna og en plakett i Rennebugranitt til odel og eie.

Årets jury besto av Jorun Kraft Mo (leder), Brynjulf Angell Toset og Benthe Dragset.