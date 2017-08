Punka dobbeltslipp

I en pressemelding skriver UKA at de har gleden av å bringe punken til folket, i form av de lovende bandene Pom Poko og Sløtface.

Sløtface er ikke redde for å skille seg ut i en verden full av popmusikk, noe som har gjort dem til en av de mest interessante gruppene i 2017. Pom Poko så på sin side dagens lys for omtrent ett år siden, og har siden blitt omfavnet av musikkbransjen og spådd en lysende framtid. Nå er disse bandene klare for en vill dobbeltkonsert i Storsalen under Norges største kulturfestival, UKA.

Stavanger-punk

Sløtface er ei punkgruppe fra Stavanger som ble startet i 2012 med vokalist Haley Shea, gitarist Tor-Arne Vikingstad, bassist Lasse Lokøy, og trommis Halvard Skeie Wiencke. I 2014 fikk de sitt virkelige gjennombrudd med singelen «Angst», som fikk terningkast 6 av VG, og lå et kvart år på P3s spillelister. De har sluppet 4 EP-er og en rekke singler. I 2015 var de med i Urørt-finalen, og har siden den gang turnert rundt i Europa og USA. 15. september slipper den etterlengtede debutplata «Try Not to Freak Out», og starter på en verdensturné.

Sløtface har blitt kalt et sintere Wombats eller et mer funky Savages, og de er kjent for å kombinerte det fengende og dansbare fra britisk poprock og new wave med det upolerte og ærlige fra den amerikanske vestkyst-garasjerocken. Med sitt energiske live-uttrykk fylt med punk-attitude og en stor dose tenåringsangst, synger de om realistisk forelskelse, 80-tallsidoler, og dårlige fester.

De er også kjent for sine feministiske tekster og attitude, samt deres støtte for saker som å beskytte miljøet og likestilling. For ikke å snakke om da de spilte inn musikkvideoen for «Sponge state» på toppen av et fjell ved Førdefjorden. Både i støtte med og for aktivistene som hadde satt seg ned i en fredelig demonstrasjon mot at gruvekompaniet Nordic Mining skulle dumpe mer enn 250 millioner tonn med kjemikalier og dritt i Førdefjorden. Det var også noen finske arbeidere der. Etter hvert ble sjefen for kompaniet lei, kom opp dit, og ringte politiet. Demonstrantene ble arrestert og bøtelagt, mens Sløtface ble bannlyst fra å sette sine bein på fjellet.

Trondhjems mårhunder

Pom Poko er på sin side ei gruppe fra Trondhjem, hvis navn automatisk sender oss til Japan, Studio Ghibli, og en av de beste filmene om mårhunder (tanukier, også kjent som vaskebjørnhunder) som er laget. I vår vant de Forbildeprisen under by:Larm og kunne ta med seg 100 000 kroner hjem.

Pom Poko ble, som nevnt over, dannet for rundt ett år siden, i Trondhjem, og består av Ragnhild Fangel Jamtveit på vokal, Martin Miguel Almagro Tonne på gitar, Jonas Krøvel på bass, og Ola Djupvik på trommer. De omtaler seg selv som et sukkerkick på testosteronfattig rock, hvor de blander sammen punk-attitude med pop, intense grooves, og spretne gitarer på en leken måte.

De har til tross for sin korte fartstid rukket å gjøre seg bemerket, blant annet med Urørt-finalen, ovennevnte pris, og har spilt på festivaler som The Great Escape, Roskilde, og Øya. De blir hyllet av media for sine liveshow og en punka miks mellom hardt og mykt. De er også listet som norsk musikkbransjes «Mest lovende i 2017». Og så er de elsket av P3 (uten at vi skal holde det mot dem).

22. oktober står begge gruppene for en vill og punka dobbeltkonsert i Storsalen under UKA. For Sløtface blir dette blir dette den eneste norgeskonserten i løpet av verdensturneen deres, og med lovnader om ekte punktilstander og allsang, kommer Sløtface og Pom Poko til å fylle Samfundet til bristepunktet.