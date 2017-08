Islandsk perle til Samfundet

Den 26. oktober inntar Ásgeir Storsalen med en intimkonsert i løpet av UKA.

«21 år gammel ble Ásgeir Trausti Einarsson en sensasjon over natten hjemme på Island, med debutplata «Dýrð í dauðaþögn» (2012). Siden den gang har han tatt verden med storm, og satt melodisk folk på kartet én gang for alle», skriver UKA i en pressemelding.

Med debutplata knuste Ásgeir nærmest alle rekorder i den islandske musikkbransjen. I dag er albumet Islands mestselgende debutalbum, og ca. 10 % av landets befolkning eier plata. den slående suksessen ble spesielt tydelig under Islandic Music Awards i 2012, hvor Ásgeir gjorde storeslem og vant i kategoriene «Årets album», «Beste nykommer», og «Publikumsfavoritt». I tillegg til icelandicmusic.coms «Online Achievement Award».

På slutten av det påfølgende året markerte han seg som en internasjonal artist, gjennom den engelske versjonen av debutplata, kalt «In the Silence». Den amerikanske sangeren John Grant hjalp til med oversettelse og produksjonen av plata. Albumet gikk som en farsott internasjonalt og oppnådde listeplasseringer over hele verden. Dette førte Ásgeir ut på verdensturné, med USA, Europa, Island, Japan, og Australia som de største stoppene.

I mai i år kom det andre offisielle albumet, «Afterglow». Fra debuten i 2012 til i dag, har artistens musikalske uttrykk endret seg. Mens «Dýrð í dauðaþögn» var mer preget av akustiske gitarer og kun innslag av elektroniske element, er oppfølgeren dristigere og mer eksperimentell når man tenker på det elektroniske aspektet. Likevel har han ikke gått vekk fra sitt intime, sjelfulle uttrykk i skjæringspunktet mellom indietronica og atmosfærisk folk. Musikken hans er lett og luftig, og Ásgeirs særegne, melankolske stemme skaper en herlig stemning.

Asgeir kommenterte hvordan det var å arbeide med Afterglow i et innlegg på Facebook-siden sin:

– I would be lying if I wouldn't say it was tough at times … really tough. The pressure was high and I felt it, not just from other people, but also myself. The turning point of the album was when I went to stay with my mom in my old hometown and worked with my father on a few songs. That's when I gained peace and it felt like the album all came together after that.

– For meg er Ásgeir perlen av UKAs konsertprogram. Både «In Silence» og «Afterglow» er fantastiske plater, og å se Ásgeir i Storsalen blir et høydepunkt, sier konsertsjef for UKA-17, Herman Bjørn Amundsen.

