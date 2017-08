Ny låt fra rennebujenta

Astrid Smeplass fra Rennebu slapp i dag sin nye låt, «Think Before I Talk». På denne låta har hun fått med seg flere Grammy-vinnende produsenter, som har samarbeidet med både Lady Gaga og Beyoncé. Sangen handler om at man noen ganger er sint, lei seg, såret, eller frustrert, og kan si ting man kanskje ikke helt mener, eller for å si det med hennes egne ord:

– Det handler om hva som er viktig, og hva jeg bruker energi på. Det viktigste er at fansen synes det er fett, sier Astrid S til Rogalands Avis.

Den nye singelen kommer bare to måneder etter at hun slapp EP-en «Party's Over», og med det burde hun være klar for en utsolgt konsert i Storsalen på Samfundet under UKA i oktober.

Her kan du høre låta:

Tidal

Spotify