Ukens kino

Disse filmene vises både på søndag (uke 34) og på torsdag (uke 35).

«Emojifilmen» er som navnet tilsier, en film om emojier. Vet du ikke hva emojier er, sier du? De er den japanske ekvivalenten av de amerikanske emoticons, eller enklere sagt, smilefjes av den typen man finner på mobiler og overalt ellers. Dette er en animert familiekomedie om en emoji som ikke vet hva den skal symbolisere. I emojiverdenen symboliserer alle tegn én bestemt ting, men Anton har et problem. Han har nemlig evnen til å uttrykke mange ulike følelser, selv om han bare er en enkel «meh». I et forsøk på å passe mer inn, legger Anton ut på en reise inn i mobiluniversets hemmelige avkroker for å bli en «normal» emoji.

«American Made» er en narkotikathriller basert på virkelige hendelser, og handler om TWA-piloten Barry Seal (Tom Cruise), som blir rekruttert av CIA for å hjelpe til med å kjempe mot kommunisttrusselen i Sentral-Amerika, ved å frakte narkotika. Seals rolle i den store CIA-operasjonen førte til involveringen hans med Medellin-kartellet, som til slutt endte med å gjøre Reagan og kompani i det hvite huset ganske så flaue, etter at Iran-Contra-ulykken ble kjent for folk flest.