Latter i Dødens dal

For første gang presenterer nemlig UKA en skikkelig humorgalla. «Humorgalla i Dødens dal» heter det i pressemeldingen, og det betegnes som det største humorarrangementet de noensinne har arrangert, med flere kjente komikere bestående av Morten Ramm, Lars Berrum, Martin Beyer-Olsen, Cecilie «Cess» Steinmann Neess, Sigrid Bonde Tusvik, Lisa Tønne, og Erlend Osnes.

Morten Ramm og Lars Berrum er til sammen nesten fire meter, og med de meterne, skal de to humoristene være konferansierer og løfte teltduken under gallaen.

Morten Ramm ble allemannseie gjennom TV2-programmet «Torsdag kveld fra Nydalen», og har etter det gjort suksess gjennom en rekke humorshow, samt nettstedet og TV2-programmet «Humornieu».

Lars Berrum har på sin side etablert seg som en oppfinnsom komiker som elsker å overraske og får publikum til å le av sin utradisjonelle tilnærming til stand-up-formatet. Han har et flott resymé med ledelse av programmene «Boller og Burritos», «Kjendisprat med Lars Berrum», «Berrum og Beyer», og «Aktiv på dagtid», samt at han nyter suksess i utlandet.

Med seg har disse to med seg kremen av dagens komikere.

Ta for eksempel Cess. Cesilie Steinmann Neess har de siste årene feid inn som en virvelvind inn på den norske humorscenen, og har ofte vært å se i fjernsynsruten, gjennom blant annet programmene «Kollektivet», «Løvebakken», Harald Eias «Brille», og «Klovn til kaffen», men det er på scenen hun virkelig har utmerket seg – og hvor hun liker seg best. Noe de kritikerroste forestillingene «Märtha – The Musikal» og «Latter på Latter» med Hege Schøyen og Linn Skåber vitner om. Med energi og mimikk leker hun seg med dialekter, språk, personlige dilemmaer, og det meste annet.

Den frittalende duoen Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne har i en årrekke vært noen av landets fremste komikere. De er rå, brutalt ærlige, og særdeles morsomme. Tusvik har utlevert privatlivet sitt hos norsk rikskringkasting, med program som «Sigrid søker kjæreste» og «Sigrid blir mamma». Sammen med Tusvik har hun siden 2012 hatt podcasten «Tusvik & Tønne», et program de selv beskriver slik: «Sigrid og Lisa er to altfor frittalende komikere. Et sted må de få lov til å tømme seg, det er blitt til Tusvik & Tønnes podcast.» Takket være podcasten har de bygget seg opp en imponerende fanskare, og dersom man ikke allerede er en del av det såkalte Phung-folket, er det stor fare for at man blir det etter å ha opplevd dem live. Ingenting er tabu og ingen grenser forblir usprengt når Sigrid og Lisa først setter i gang.

Martin Beyer-Olsen har på sin side vokst de siste årene til å ta sin plass blant komikereliten her til lands. Allerede i 2011 fikk han stand-up miljøets egen pris, «Stå opp-prisen», og ble nominert til Komiprisen. Mange kjenner ham som ev. an NRK P3s store profiler, og som fast komiker i programmer som «Torsdag kveld fra Nydalen», «Berrum og Beyer», «Norske fordommer», «Underholdningsavdelingen», og «Martin og Mikkelsen». Med sin absurde stil har han fått folk til å knekke sammen av latter, både her hjemme og på sine turneer hos söta bror.

Erlend Osnes har på kort tid blitt et husholdningsnavn både på scene og i radio. For mange er han kjent som den frittalende, nordnorske halvdelen av duoen «Raae og Osnes» på P3. I 2015 oppnådde han suksess med sitt første solo stand-up-show, «Av familiære årsaker», og siden den gang har han vært å se på de største humorscenene i Norge. I dag er han stand-up-komiker på fulltid, og beskrives som en historieforteller av rang.

Humorgallaen 22. oktober i Dødens dal under UKA kommer til å bli en latterkule, og det vil bli lenge til man kan oppleve en lignende humorkavalkade.

