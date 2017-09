Maler Storsalen svart

En rykende fersk pressemelding fra UKA, forteller om mer humor i Trondheim i høst.

Gjennom satire som tar for seg for seg fordommer og forskjeller i et stadig mer multikulturelt samfunn, er det duket for et forrykende liveshow i Storsalen.

Yousef Hadaoui er en komiker fra Bøler i Oslo, og er allerede et kjent fjes for mange humorentusiaster. Gjennom diverse TV-opptredener har han allerede jobbet med flere av de store innen humorsjangeren. Blant annet har han vært stuntreporter i «Storbynatt» med Harald Eia og Bård Tufte Johansen, og komiker i «Anne-Kat» med Anne-Kat. Hærland.

Med påfunn som å få kjente norske feminister til å dekke seg til med hijab under intervju eller å få Justin Bieber-fans til å lese opp den islamske trosbekjennelsen i bytte mot konsertbilletter, klarer Hadaoui å få latteren til å fare fritt i en blanding av samfunnskritikk og humor.

I 2014 begynte han å stå på egne ben og oppretter YouTube-kontoen og Facebook-siden «Svart humor». Det som begynte som egenproduserte skjult kamera-klipp, ble til slutt så populært at «Svart humor» ble tatt videre til TV-skjermen via NRK. I 2017 er det blitt en av kanalens nye storsatsinger innen humor, og per dags dato har flere av klippene deres flere hundre tusen visninger. I tillegg har han vært å se på Linn Skåber og Ronny Brede Aases «Linn og Ronnys Tacoshow» på NRK.

Til Minerva sier han at han ser håpet i selvironi, og savner Fleksnes i norsk humor (noe undertegnede kan si seg enig i, journ.anm.).

Nå blir konseptet tatt videre i form av et enmannsshow bestående av Yousef Hadaoui selv. Han inntar Storsalen 10. oktober under UKA, og sier at han kommer til å levere et show hvor den svarte humoren flyter fritt og forener publikum og scene i en herlig blanding.