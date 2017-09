Lappesneller på utstilling

De kaller seg Lappesnellan, og lørdag 9. september stiller disse sydamene ut sine søm-kunstverk i Orkdal kunstforening sine lokaler, NR 66 i Orkdalsveien.

Rene kunstverk

Lappesnellan er 25 damer fra Surnadal til Viggja som møtes en gang i måneden for å sy likt og ulikt. De har til felles at de er glade i å sy, og de underviser og hjelper hverandre i ulike sømteknikker.

«Snellan» møtes vekselvis på Tråsnella i Orkdalsveien eller på Grøtte skole hvor de syr innenfor ulike tema.

På utstillinga på lørdag viser de fram alt fra punger, kurver og vesker til løpere og tepper.

- Mye av det er som rene kunstverk, sier Norhild Solligård som er en av syerskene.

Inspirere

Tanken med utstillinga er også å inspirere andre til å gripe symaskina fatt.

- Det er sikkert mange som har stoffer liggende hjemme, sier Solligård som håper at mange stikker innom galleriet på lørdag; både for å lære mer om søm og for å la seg inspirere.