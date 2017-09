Nederlandsk platerytter til UKA

Martijn Gerard Garritsen er født 14. mai 1996 i Nederland. I en alder av åtte lærte han seg å spille gitar. Samtidig uttrykte han at han var interessert i å bli en platerytter, etter å ha sett DJ Tiësto opptre på OL i Athen, og lot seg særlig inspirere av låta «Traffic», som fikk ham til å laste ned programvaren FL Studio, slik at han kunne begynne å komponere.

I 2013 ble han ferdig utdannet fra Herman Brood Academy, en produksjonsskole i Utrecht. Han begynte som ghostwriter for andre artister, men likevel har bare en av femti av sangene hans kommet seg ut til publikum. I et intervju sa han at drømmementoren hans er Calvin Harris.

Stjerneskudd

Det er med andre ord ingen ringere enn mannen bak hits som «In the Name of Love» og «Scared to be Lonely» som UKA nå har fått tak i, suksessen Martin Garrix, skriver UKA i en pressemelding.

Han begynte musikkarrieren i 2012, og slo gjennom internasjonalt i 2013, med hitsingelen «Animals», som blant annet ble nr. 1 i Storbritannia, og på den innflytelsesrike Billboard-lista «Hot Dance Club Songs».

I 2016 begynte han å utvide sine musikalske horisonter, noe singelen «In the Name of Love» med Bebe Rexha og samarbeidet med Sony Music International markerte starten på. Musikken hans har hele tiden vært nærme housemusikken, som jo er stor i Nederland, men de siste årene har han også begynt å leke litt med popmusikk (her i huset holder vi (vel, jeg, journ.anm.) oss unna «EDM» som sjanger, og ser på det som et paraplybegrep oppfunnet av pressen for å klassifisere noe de ikke hadde peiling på, jf. «Stjernekamp» sin EDM-kveld, hvor flerfoldige sjangere blir sausa sammen under én).

Garrix har med andre ord omfavnet ikke bare dansegulvet, men også verden, noe som har gjort at hans musikalske karriere har blitt sendt opp i skyene og gjort ham til et husholdningsnavn i den internasjonale musikkindustrien. Blant annet er han listet som nr. 1 på DJ Mags «Top 100 DJs of 2016», og arbeidet på tvers av sjangere har gitt ham et unikt musikalsk uttrykk, som igjen har ført til samarbeid med stjerner som rapperen Usher, den svenske platerytteren Avicii, og en av de største innen sjangeren de siste 20 åra … Tijs Michiel Verwest, bedre kjent som DJ Tiësto.

Listetoppere som «Scared to Be Lonely» med Dua Lipa og «There for You» med Troye Sivan tilsier at han har en spennende musikalsk fremtid.

Filantropisk ungfole

I mai 2016 headlinet Garrix et arrangement i Los Angeles, hvor all fortjeneste gikk til veldedighetsorganisasjonen Fuck Cancer, dedikert til å finne kreft på et tidlig stadium, forhindre det, og gi støtte til de som har fått kreft. I november samme år startet han på en turné i India med et spesielt veldedighetsshow på Mahalaxmi Racecourse i Mumbai med over 40 000 i publikum. Dette var spesielt for å kunne gi indiske barn en utdanning, og pengene han tjente på showet, gikk til Magic Bus, som støtter utdanningen for 10 000 barn i landet.

Men det stopper ikke der, i februar 2017 ble han en internasjonal venn for SOS barnebyer i Sør-Afrika, og uttalte til Billboard at han synes det var forferdelig at så mange barn verden rundt ikke har støtten fra en kjærlig familie.

Ung mentor

I 2016 etablerte Garrix plateselskapet STMPD RCRDS. Opprinnelig skulle han kun gi ut sine egne innspillinger og samarbeid der, men begynte etter hvert å gi ut musikk fra andre artister, og ble med det en mentor for andre musikere, og det i en alder av bare 21 år. Dette viser ikke bare den sterke posisjonen han har i bransjen, men også ønsket hans om å bruke statusen sin til å fremme nye talent.

– Det er utrolig deilig endelig å kunne slippe den siste headlineren til UKA, sier konsertsjef for UKA-17, Herman Bjørn Amundsen i pressemeldingen. Martin Garrix har etablert seg som en av de aller største og mest aktuelle innen popmusikk, og dette er en booking vi har jobbet lenge og hardt for. Dette ligger an til å bli en gigantisk produksjon og kanskje det største showet UKA noensinne har gjort. Jeg gleder meg utrolig!

Populær fyr

Alderen til tross, Martin Garrix har blitt et av musikkbransjens heteste navn med sine 24 millioner månedlige lyttere på Spotify, noe som har gjort ham til den 27. mest streamede artisten på streamingtjenesten. Verdens største festivaler kjemper om å booke ham, og han har opptrådt på blant annet Coachella, Lollapalooza, og Tomorrowland, i tillegg til faste opptredener på Ibiza og i Las Vegas. Og nå også Trondhjem.

25. oktober kommer han til trønderhovedstaden og teltet i Dødens dal i løpet av UKA. Vær der, eller vær firkantet.