Gjensyn med Cohen

Leonard Cohen, alias Hallbjørn Rønning, blir igjen å høre i Theatercaféen ved Trøndelag Teater fra 13. september.

Fulle hus

Forestillinga gikk for fulle hus ved teateret høsten 2016, men det er fortsatt et stort publikum som ønsker å oppleve forestillinga. Derfor er Theatercaféen reservert for Cohen og hans musikk også denne høsten, med kombinasjon god mat og drikke og Hallbjørn Rønnings tolkning av Cohens særegen musikk.

Liv og musikk

Bak forestillinga står skuespiller Hallbjørn Rønning og musiker Ivar Gafseth som har latt seg inspirere av boka «I'm Your Man: The Life of Leonard Cohen av Sylvie Simmons». Resultatet av dypdykket i Cohens liv ble til forestillinga Cohen ganger ti som handler om mennesket og musikeren Leonard Cohen med hovedvekt på hans svært så karakteristiske musikk.

Foruten Hallbjørn Rønning er koristene, Glitter Girls, som består av Åshild Mundal og Martha Standal. I orkesterer er Ivar Gafseth, Ove Bjørken og Erling Mylius.