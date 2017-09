«Neste sommer» neste sommer

1993 var året da albumet som skulle forandre undertegnedes liv, som alltid spilles i mars / april for å lokke frem våren, ble sluppet.

Vær-Sjur Nok en kald morgen. Forferdelig kald, 15 kuldegrader er kaldt nok til at snørra speiker bare du tenker på å gå ut, og ting er virkelig ikke fryd og gammen. Er det for mye å be om med 4-5 varmegrader? De andre kommunene får jo det titt og ofte ...

I en pressemelding fra Pstereo får vi vite at deLillos spiller det ikoniske albumet «Neste sommer» i sin helhet neste sommer, på Pstereo 2018.

De har i en årrekke gjort seg bemerket i norsk pop- og rockflora, ikke bare på grunn av Lars Lillo-Stenbergs ikoniske stemme og tekster, men også på grunn av sporene de har etterlatt seg i norsk musikkhistorie, siden de ble dannet i 1984 av Lars Lillo-Stenberg, Lars Fredrik Beckstrøm, Svenn Arne Glosli, og Rune Lindstrøm, men som i dag består av de to Lars-ene, samt Øystein Paasche og enda en Lars, Lars Lundevall. De ble fort klassifisert av media som en av «de fire store» i norsk rock, sammen med Jokke & Valentinerne, DumDum Boys, og Raga Rockers. En tung tittel å forsvare, men deLillos har levd opp til ryktet som både live- og plateartister siden den gang.

De har vunnet Spellemannprisen to ganger, først for albumet de spiller på Pstereo («Neste sommer» fikk Spellemannprisen 1993 i klassen rock), og så for «Sent og tidlig» fra 1995, den gang i klassen gruppe. De fikk også Gammleng-prisen i klassen pop i 1994.

I 2005 gjenforente Lars Lillo-Stenberg og Rune Lindstrøm det «originale» bandet som et sideprosjekt, og spilte rundt om og ga ut album under navnet deLillos'85. Dette fortsatte de med til de bestemte seg for å være deLillos, og ga ut noen album, før Lindstrøm og Paasche kom inn igjen.

Oslokvartetten har tjue fullengdere og gjenutgivelser på samvittigheten, og «Neste sommer» fra 1993 blir regnet som en av de viktigste platene i diskografien deres, sammen med «Suser avgårde» fra 1986 og «Hjernen er alene» fra 1989. I 2018 fyller albumet 25 år, og runddagen markeres med at deLillos fremfører det i sin helhet på Pstereo, neste sommer.

– deLillos er kjent som et liveband i en klasse for seg selv, og når bandet kommer for å fremføre «Neste sommer» for Pstereo, vet vi at vi får se historie på Marinen, står det i pressemeldingen, og det tror jeg jammen meg de har rett i.