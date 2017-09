Besatte nettroll

I en pressemelding skriver SKA-frika at de slapp sin nye musikkvideo fredag 1. september.

– Det er høst, og høysesong for troll i kommentarfeltene på internett. De forstyrrer, irriterer, og provoserer ved å komme med hatefulle ytringer og usaklige argumenter, skriver bandet.

Nye troll

Mange av disse «trollene» (for de er jo ikke ordentlige troll, ikke slike som Kittelsen, Lidberg, Werenskiold, og Bauer har lært oss å kjenne) er også svært aktive i politiske diskusjoner, og SKA-frika grøsser ved tanken på at de har stemmerett ved høstens stortingsvalg. Kanskje burde politikerne vurdere å få lagt ned «Livet's harde skole» én gang for alle, så slipper vi å utdanne flere «troll»?

Musikkvideoen til «Besatt» er både ekkel og kvalmende, og er derfor en veldig bra gjenspeiling av hvordan disse ufyselige menneskene ter seg på nett. Bak PC-skjermene rundt om i landet, sitter det aktivister som bruker caps lock som megafon, og bandet synes det er på tide å ta frem vievann, kros, og eksorsist, for her er det kun demonutdrivelse som vil fungere.

Harde ord fra et engasjert band, men det er vanskelig å si seg uenig.

Hoppeglade

SKA-frika består av ni hoppende glade musikere, som svært sjelden holder seg i ro på scenen.

Sjangermessig er det snakk om en god blanding av ska, pop, og rock, med en blåserrekke som trøkker, et komp som groover, og en energisk vokalist i front. Med denne sammensetningen, er det vanskelig ikke å bli engasjert.

Bandet består i disse dager av Silje Sagmyr Werness (trombone) og Magnus Teigseth Morken (trommer), som begge er orkdalinger, samt Ellen Sofie Steen på vokal, Vegard Hauknes Hasfjord på altsaksofon, Lars Emil Haugen på barytonsaksofon, Erlend Ola Volden Lauvås på trompet, Even Brobak på synthesizer, Magnus Munkeby Forbord på elektrisk gitar, og Nina Bendiksen på bass.

De har siden oppstarten i 2009 gitt ut to plater og spilt over 200 konserter. Bandets høydepunkt kom i 2011 da de ble kåret til trøndersk mester i pop og rock.

Ord fra regissøren:

Cliffhanger Film sa i pressemeldingen at de ønsket å formidle en skildring av et karakteristisk nettroll, som ukritisk og totalt uten filter mellom hjerne og tastatur, spyr ut usakligheter og vulgære utsagn om politikk, religion, og andre menneskeraser. De ønsket å skildre sinnet som koker i mennesker som gjemmer seg bak anonymiteten på nett, og som ikke våger eller evner å engasjere seg i en saklig debatt, men som heller får utløp for sin frustrasjon og sine egne problemer gjennom hatefulle ytringer.

Innspillingen av videoen tok primært sted i et nedlagt basseng i Hommelvik, samt i de dype skogene i området rundt, og bandet retter en stor takk til Cliffhanger Film, Torstein Fosmo, Håvard Soknes, og Sørgården Studio for at de bidro til at det ble mulig å skape musikkvideoen.