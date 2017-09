Solgte ut på 4 minutt

I en pressemelding fra UKA, kan vi lese at konserten med Martin Garrix i Dødens dal i UKA ble utsolgt på rekordtid. Bare 4 minutt tok det, fra billettene ble lagt ut klokken tolv fredag, til alle de 6000 billettene var borte.

Den 21 år gamle DJ-en, produsenten, og musikeren Martin Garrix fra Nederland, begynte musikkarrieren i 2012. I 2013 slo han gjennom internasjonalt med hitsingelen «Animals». Nå er han klar for å skape full fest for de 6000 heldiggrisene som fikk tak i billettene.

– Det er helt utrolig! Vi hadde tro på at det kom til å selge ut, og at det skjedde på rekordtid er helt fantastisk. det er gøy å slå salgsrekorder, og det viser at interessen for UKA er stor. Vi gleder oss til å ta imot studentene og Trondheim by på konsert i oktober, sier UKEsjef Martin Næss.

Konsertsjef for UKA-17, Herman Bjørn Amundsen, hadde dette å si:

– 6000 billetter på fire minutter er ingenting annet enn utrolig! Dette beviser for oss at det er en utrolig oppslutning rundt UKA og Martin Garrix, og det er utrolig hyggelig. Nå er det bare konsertene med Lorde og Future i Dødens dal som fortsatt ikke er utsolgt, så om man har lyst til å oppleve teltet, er det bare å kaste seg rundt.

Før pressesjef for UKA-17, Rebecca Amalie Skogø, avsluttet det hele med:

– Med den informasjonen vi sitter på, så er dette en rekord for utsolgt Dødens dal. Vi hadde Wiz Khalifa og ASAP Rocky i 2015, på tiden 6 minutt. Martin Garrix har sløyfet 2 minutt av den rekorden.