Orkanger

I dag melder yr.no om delvis skyet, 15 grader og svak vind i ettermiddag og i kveld.

Lørdag meldes det om delvis skyet, 11 grader og lett bris natt og morgen, 9 grader og flau vind på formiddagen, skyet og 13 grader på ettermiddagen, og delvis skyet, 14 grader, og svak på kvelden.

Og på søndag meldes det om klarvær, 8 grader, og flau vind natt og morgen, 6 grader på formiddagen, 14 grader på ettermiddagen, og 16 grader og svak vind på kvelden.

Løkken verk, Rindal, Rennebu, Lensvik, Kyrksæterøra, Krokstadøra, og Børsa

På Løkken meldes det om samme vær og temperatur som på Orkanger, men med svak vind til lett bris i dag, 1 grad varmere til 1 kaldere, og svak vind til lett bris lørdag, og 2 varmere på søndag.

I Rindal meldes det om svak til flau vind i dag, 2 grader kaldere til 3 varmere og svak til flau vind lørdag, og klarvær til lettskyet og 1 til 2 grader varmere søndag.

I Rennebu meldes det om 3 grader kaldere og lett bris i dag, 2 til 4 kaldere og svak vind lørdag, og klarvær til lettskyet, 2 til 1 kaldere, og svak vind søndag.

I Lensvik meldes det om 1 grad kaldere og lett bris i dag, 1 til 2 kaldere og laber til lett bris lørdag, og 2 til 1 varmere og vindstille til flau vind søndag.

På Kyrksæterøra meldes det om 1 til 2 grader varmere i dag, 1 til 2 varmere og svak vind til lett bris lørdag, og lettskyet til klarvær, og 3 til 2 grader varmere søndag.

På Krokstadøra meldes det om 1 grad kaldere og svak vind til lett bris i dag, 1 kaldere til 1 varmere og svak vind til lett bris søndag, og 2 til 1 varmere søndag.

Og i Børsa meldes det om 1 grad varmere og lett bris i dag, 2 varmere og svak vind til lett bris lørdag, og 4 til 3 grader varmere og lett bris til flau vind søndag.

Musikk

Altså, jeg var som sagt så overbevist. Jeg sjekka arkivene våre, jeg sjekka avisas søkefunksjon, jeg googla, jeg sjekket Vær-Sjur-bloggen, hjemmesida mi, og jeg så gjennom alle Vær-Sjur-spillelistene på Tidal og Spotify, men nei da. Ingenting. Det er retten og sletten et falskt minne. For ikke å snakke om skammelig. At denne Vær-Sjur-en som jeg så klart husker at jeg har snakka med om med folk, både på jobb og ellers, faktisk ikke eksisterer, og at ingen andre enn meg husker det. Mystifistisk.

Uansett, nå skal den i alle fall komme ut. I dag er dagen for amerikansk new wave og et band som er fronta og grunnlagt av vokalist Deborah «Debbie» Harry og gitarist Chris Stein, med hitsingler som «Call Me», «Atomic», og «Heart of Glass» på samvittigheten. Og et band som jeg så live på Storåsfestivalen for flere år siden. Det var en fantastisk konsert. I dag skal jeg ta for meg Blondie.

«Hanging on the Telephone» er egentlig en låt av The Nerves, som de covra for førstesporet på tredjealbumet, «Parallel Lines», fra 1978. Sangen ble sluppet på The nervers første og eneste EP, fra 1976, og ble skrevet av bandets gitarist, Jack Lee. Han hadde flaks med at Blondie covret den, siden han på det tidspunktet var raka blakk og var på nippet til å miste både strøm og telefon grunnet ubetalte regninger. Så ringte Debbie samme dag som de skulle ta strømmen, han sa ja til forespørselen om å covre sangen, og resten er historie. Sangen kan tolkes til å handle om ei dame som ringer en fyr fra en telefonkiosk (for at han ikke skal vite at det er hun som ringer), og at mora til fyren ikke liker henne (noe linja «All those things she said, I told you to ignore» bekrefter), hu er litt vel ivrig i å få tak i ham («If you don't answer, I'll just ring it off the wall»), det kan være en eks hu savner, og når mora forlater huset, snakker han med henne. Til slutt avslutter hun samtalen og ber ham møte henne slik at de kan snakke sammen, ansikt til ansikt.

«One Way or Another» er det andre sporet fra ovennevnte album, og handler om en såkalt stalker. Teksten er mørk og forteller detaljert om en fyr med onde hensikter, men samtidig er musikken ganske lett og særdeles fengende, noe som maskerer sangens mening. Ifølge Debbie Harry, er den inspirert av virkelige hendelser, da hun ble stalket av en gærning. Hun skrev sangen som en overlevelsesfunksjon. Den er også kjent fra filmer som «Coyote Ugly» (hvor jeg først hørte den), «Donnie Brasco», «Mean Girls» med flere.

«Heart of Glass» er også fra «Parallel Lines», og ble skrevet av Harry og Stein så tidlig som i 1974, kort tid etter at de møttes. De hadde egentlig ikke en ordentlig tittel for sangen, så lenge refererte de til den som «The Disco Song». Tekstmessig handler (også) den om en stalker som fulgte etter henne, og at Stein redder henne fra ham. Tittelen «Heart of Glass» kom til da de spilte den inn fire år senere, og verken Harry eller Stein visste at det også var navnet på en film fra 1976 av den tyske regissøren Werner Herzog. Interessant nok skrev John Lennon et postkort til Ringo Starr hvor han anbefalte ham å skrive sanger som «Heart of Glass». Debbie Harry sa til The Guardian at det var vidunderlig å få vite det.

«Bang a Gong (Get It On)» er et live-cover de gjorde av den klassiske låta fra T. Rex under Parallel Lines-turneen. Den er også å finne på den remastrede utgaven av albumet fra 2001. Marc Bolan (fra. T. Rex) påsto at han skrev sangen fordi han ville ha en sang som Chuck Berrys «Little Queenie», og linja «And meanwhile, I’m still thinking of» kan høres på slutten av sangen. Sangen handler enkelt og greit om seksuelt samkvem.

«Atomic» er fra deres fjerde album, «Eat to the Beat» fra 1979. Sangen ble skrevet av keyboardist Jimmy Destri sammen med Debbie Harry. Harry sa i boka «1000 UK #1 Hits» (av Jon Kutner og Spencer Leigh) at han prøvde å gjøre noe lignende som «Heart of Glass», og på et eller annet vis endte vi opp med å gjøre den litt spaghetti-western-aktig. Sangen (og musikkvideoen hjelper til her) kan tolkes til å handle om at man vil ha en flott kveld selv om man (eller verden generelt) er midt i en skikkelig krise, som for eksempel en atomkrig, eller etterdønningene av en slik en.

«Call Me» er fra soundtracket til filmen «American Gigolo» fra 1980, og var den første Blondie-sangen jeg hørte. Det var kjærlighet ved første lytt, for å si det mildt. Sangen handler enkelt og greit om en av gatens (ben) løse fugler, og i filmen spilles den når hovedkarakteren «er på jobb». Sangen ble skrevet av Debbie Harry sammen med legenden Giorgio Moroder, selv om han egentlig ville ha med Stevie Nicks på den, men hun avslo. Interessant nok var også dette samarbeidet med Blondie grunnen til at Moroder aldri mer ville jobbe med rockeband. Han skulle spille inn en plate med dem etter «Call Me», men da han dukket opp i studio, kranglet gitarist og keyboardist så busta føk, så Moroder ringte manageren deres og sa at han slutta på dagen.

«Rapture» er å finne på femtealbumet, «Autoamerican», fra 1980. Dette var en av de første (om ikke den første) #1-hitsingelen som inneholdt rap. Selvfølgelig hadde artister som Grandmaster Flash, Afrika Bambaata, og Kurtis Blow rappet siden midten av 70-tallet, og The Sugarhill Gang hadde sin første Top 40-hit tidligere i 1980 med «Rapper's Delight», men før «Rapture» kom, hadde ikke rap blitt brukt noe særlig i en hitlåt innen andre sjangere. Det var faktisk Debbie Harry selv som rappet, og rappen er så som så og tidvis latterlig, men det hjalp absolutt på å gjøre sangen til en hit. Både Harry og Stein var forkjempere for rap og involverte seg i samfunnet, og deltok ofte på gatefester og lignende hvor rappere og andre opptrådte. De tok til og med med seg Nile Rodgers på en slik fest, hvor han lærte at Chic-låta «Good Times» var en DJ-favoritt. Interessant nok har flere rappere, deriblant medlem fra både Mobb Deep og Wu-Tang Clan fortalt henne at «Rapture» var den første raplåta de hørte, siden rap ikke var stuerent hos radioene på den tiden. Rappen i andre halvpart av sangen er inspirert av Fab 5 Freddy og gjengen hans, som elsket den.

«Maria» er fra deres syvende album, «No Exit», fra 1999, og er den siste sangen jeg tar for meg i dag. Også denne ble skrevet av Destri, som har sagt at den handler om lyst. Tenåringslyst, siden han hadde en tenåringsdatter og hun var svært vakker, og han så alle guttene som sikla etter henne. Han satte seg selv i deres sko og tenkte på hva han selv pleide å gjøre med jenter da han var på deres alder. Han var sjenert og ikke særlig frempå, og pleide å stå på avstand å beundre dem, før han gikk hjem og skrev et dikt om jenta (der kan jeg kjenne meg igjen, ja). Det høres søtt ut, men du får jo ikke noe oppmerksomhet fra vedkommende. I alle fall så lenge det bare blir liggende i en skuffe … Uansett. «Maria» handler om lyst og ideen om å bruke «Ave Maria» er for å opphøye jenta og sette henne på en pidestall, nærmest helliggjøre henne. Den har ingen religiøse undertoner, selv om folk på verdensveven gjerne trekker den konklusjonen.