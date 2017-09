UKA-oversikt

«Nå får den 25 dager lange kulturhøytiden sin fulle dagsplan, og programmet fylles med ytterligere flere spennende arrangement,» skriver UKA i en pressemelding.

Kultur for alle og enhver

Kulturprogrammet har utvidet seg både i mengde og i bredde, og inneholder noe for enhver smak. På plakaten finner man blant annet «Kleinesøndag» og «Gamingsøndag». «Feminist porn» med Kali Sudhra; Erlend Loe og Polkabjørn leser og underholder; UKAraoke; jubileumsfest; barnebursdag + surprise act!; «Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna; Silent Disco; DagBrekk; kulinarisk mordhistorie; UKEscape.

Tradisjonen med Dagens bedrift og UKAdemiet vil også videreføres i år, i tillegg til at det blir konserter med blant andre Emil Stabil + Sushi x Kobe; Hkeem; Thea & The Wild; Beats & Big Band–S. Møller Storband + Reggie Got Beats; Leisure Suit Lovers; Rein. Det blir også spennende kurs om elvepadling og flammeblåsing, og ikke minst et godt teaterprogram, og alt dette er bare noen av de mange godbitene man kan finne i programmet.

Kultursjef Kristin Bergendal er klar for å vise frem hva festivalen har jobbet med i svært lang tid, og sier:

– Det er utrolig stas endelig å kunne dele i sin helhet det vi har jobbet med i over et år. Det er et innholdsrikt og spennende kulturprogram, hvor jeg tror alle vil finne noe de har lyst til å dra på. Vi har videreført suksesser fra tidligere år som Trønderfest og UKAs artist, samtidig som vi har satset på nyskapninger som UKA Technology Conference i Dødens dal. Nå er det bare å ta et dypdykk i programmet, finne ut hva man vil dra på, for deretter å telle ned dagene til den storslagne åpningen av UKA med Promenadekonserten den 4. oktober.

Bredde er i fokus

Også konsertsjef for UKA-17, Herman Bjørn Amundsen har sitt å si om programmet:

– Det har vært viktig å lage et konsertprogram som når mange, og det føler jeg vi har greid. UKA skal være festivalen der vi får store og aktuelle internasjonale stjerner til Trondheim og headlinere som Lorde, Future, Garrix og Highasakite er verdige jubileet. Vi skal også være en festival som tilbyr et bredt program som studentene har råd til. Konsertene våre på de minste scenene Klubben og Knaus er inkludert i inngangsbillett på Samfundet og er et fantastisk tilbud. Her kan man se artister som Phlake, Rein, Great News, Hkeem, Wet Dreams og Thea & The Wild. Det er vi utrolig stolte av å kunne tilby, og det er også noe som jeg anbefaler alle å sjekke ut.

– I år har bredde vært i fokus! I tillegg til spennende festkonsepter som ONSdag har vi gjort UKA til en arena der du kan finne opplysende samtaler om alt fra rus til fiskeoppdrett. På én og samme dag kan du gå fra teknologikonferanse i Dødens dal tilen runde speeddating med kveldens middag, og ta med favoritten videre på Late Night Show med Harm og Hegseth, sier eventsjef for UKA-17, Sondre Kvam, og støtter opp om viktigheten av bredde på årets program.

Teater i sentrum for UKA

Årets teaterprogram står også klart, med den røde tråden «100», ser UKA både tilbake, til nåtiden, og fremover.

Teatersjef for UKA-17, Agnes Holstad, sier:

– Sentralt i årets teaterprogram står tidsbegrepet og UKAs 100-års jubileum. Vi har latt dette binde forestillingene sammen, og vi håper vi gir en helhetlig og god publikumsopplevelse. Med Nattforestillingen skuer vi tilbake til 1917. Hverdagen var nok en ganske annen, men kanskje var problemene som opptar menneskesinnet de samme? Vi vil få deg til å le og grine på UKErevy. UKErevyen er dagsaktuell og retter fokus mot dagens samfunn, samtidig som vi feirer den 100 år gamle tradisjonen. Vi vil også se fremover mot de neste 100 år. Med Tambateateret skaper vi ny historie. Her får vi et innblikk i en dysfunksjonell families hverdag i 2117.

Det blir med andre ord et variert UKEprogram som alle kan ha glede av.