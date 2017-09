Storlag på eldredagen

Etter at eldredagen ble arrangert over en litt annerledes lest i fjor, er den tradisjonelle eldredagen tilbake i lokalene ved Grøtte samfunnshus.

Friskt pust

Foredragsholder for dagen er Orkdals rådmann Ingvill Kvernmo som for øvrig også er nytilsatt rådmann i nye Orkland kommune.

- Vi synes det er greit at også de eldre får møte dette friske pustet vi har av en rådmann, sier Asbøll.

Ordfører Oddbjørn Bang kommer også for å kaste glans over dagen.

Lystig gjeng

Seniorkoret under ledelse av Solveig Metlid sørger for noe av den musikalske underholdninga. Musikk blir det også av Snaustrinda spelemannslag som med sine 25 mann er en lystig gjeng med stor spilleglede. Mindre livlig blir det ikke når Ole Magnar Morken entrer scenen.

Hva han skal snakke om?

- Han har fått fritt spillerom, sier Asbøll som regner med at Morkens opptreden får latteren fram.

Sodd og åresalg

Ellers blir det servering av sodd som for anledningen blir servert av elever ved kokk- og servitørlinja ved Meldal videregående skole.

Og som seg hør og bør blir det kaffe og kaker, og tradisjonen tro blir det åresalg etter god, gammel lest.