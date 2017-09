«Star Wars V: The Empire Strikes Back» er en science fiction-film fra 1980.

Filmen starter på Finse, eller Hoth som det heter i filmen. En isplanet, hvor rebellene har en base, som blir oppdaget av Imperiet. Vår hovedkarakter, Luke Skywalker, er ute på speidingstokt når han blir overrasket av et ismonster og tatt med til hulen dens. Han dreper det, går seg vill i snestormen, og blir reddet av Han Solo.

Tilbake på basen er det full evakuering og kamp, og det er bare så vidt at Luke, Han, Chewbacca, prinsesse Leia, og droidene deres unnslipper Darth Vader.

Etter evakueringen følger Luke Obi-Wan Kenobis råd fra den forrige filmen og reiser til sumpplaneten Dagobah. Der møter han Yoda, som begynner å trene ham i bruken av «the Force».

Han Solo, Leia, og Chewbacca flykter fra Imperiet gjennom et asteroidebelte før de kommer til gassplaneten Bespin, hvor Lando Calrissian, en gammel venn av Han, bor. Han forråder dem og overgir dem til Imperiet, og Boba Fett, en dusørjeger som skal fange Han Solo for Jabba the Hut.

Tilbake på Dagobah føler Luke at vennene hans er i fare, og trosser Yodas råd om ikke å dra. I mellomtiden blir Han frosset ned og gitt til Fett, mens Leia og Chewbacca kommer seg fri, men kommer for sent til å redde Han.

Luke ankommer Bespin, og har et skikkelig møte med Darth Vader, hvor de duellerer, og Vader hugger av hånden til Luke, før han forteller ham den skjebnesvangre sannheten om hans opphav …