VG-listatopp til Orklahallen

Oktoberrock, med Olav Berg i spissen, har siden festivalen så dagens lys første gang hatt et sterkt fokus på barn og unge. Berg har gjort en tradisjon av å gi bort deler av overskuddet til lokale formål som har kommet barn og unge til gode. I 2008 fikk for eksempel Orkdal skolekorps 50 000 kroner etter at regnskapet for festivalen var gjort opp.

I tillegg har Berg vært opptatt av å gi et musikalsk tilbud til barn og unge under 18 år. Ungdommens Oktoberrock har vært arrangert i forkant av «voksenarrangementet», og her har unge, lokale band fått slippe til foran et ungt, lokalt publikum.

Øverste hylle

Barn og unge er heller ikke glemt i år. Fredag 20. oktober, altså kvelden før det ordinære arrangementet, inviteres barn og unge til konsert med Katastrofe og Ravi.

- Jeg har alltid ønsket å gjøre noe ekstra for barn og unge i distriktet, også når det kommer til musikalske opplevelser. Nå har jeg imidlertid innsett at det ikke bare er rock'n roll dagens barn og unge ønsker å oppleve, men også «VG-lista-pop» fra øverste hylle. Derfor har vi satt Katastrofe og Ravi på plakaten denne fredagskvelden, forteller Olav Berg.

Håper på respons

Men for at Berg skal lykkes med å få skapt en årlig happening som barn og unge kan se fram til med begeistring og forventinger, så er han avhengig av at tilbudet blir benyttet. Det koster nemlig mye penger å få slike navn på scenen.

- Spesielt Katastrofe er «stor» blant de unge. De siste årene har Katastrofe vært fast inventar på VG-lista-turneen, som har trukket publikum i titusentall både i Trondheim, Oslo og Bergen. Men for at vi skal klare å skape dette til en tradisjon, så er vi avhengig av at publikum kjenner sin besøkelsestid og møter opp. Derfor er det så viktig at de som har tenkt seg avgårde og som ønsker at vi skal få etablert et årlig musikalsk løft for den yngre garde, nå reagerer og kjøper billett. For vi ønsker virkelig å kunne gi et trygt, godt, alkoholfritt og attraktivt tilbud til den yngre garde, sier Berg.

VG-lista

Det er i alle fall ingen tvil om at produktet som blir servert i Orklahallen denne kvelden holder mål. Ravi er en bauta i norsk raphistorie, og kan vise til megahiter som «Utadæsjælopplevelse», «Dødsøt» og «E-ore», for å nevne noen. Katastrofe kan vise til 150 millioner streams hos Spotify. Låten «Elektrisk» som Katastrofe gjør sammen med Marcus & Martinus, er den mest spilte norskspråklige sangen hos både Spotify og Youtube noensinne. At Katastrofe har ligget på VG-lista i hele 89 uker, bekrefter også at musikken faller i smak hos de unge.