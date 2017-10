Ny låt fra Gåte

Gåte har sluppet sin første nye sang på flerfoldige år, og den er like bra som det jeg husker fra tidligere tider.

«Stolt solvår» er navnet på den nye singelen, og i mine ører er den framifrå. Særlig Sveinung Sundlis felespill og Gunnhild Sundlis mer modne stemme. Den er ganske seig, akkurat som jeg liker det. Litt dronende, en av mine favorittlydbilder. Og så liker jeg pianoet. Den minner meg også litt om «Rike rodenigår» fra «Iselilja» (2004).

Låta er skrevet av Knut Buen, Karin Frøder, og Gåte, og er den første låta fra den kommende EP-en. Den passer fint inn i Gåte-universet, da man klart hører at de fortsetter med å blande trollbindende folkemusikk og energisk rock. Og folk sa at rocken var død, ja, ja, så feil kan de ta. Samtidig merker man at de har pustet ungt og friskt blod inn, og det skal man ikke nødvendigvis kimse ad.

Gåte anno 2017 består av Sundli-søsknene, Magnus Børmark, låtskriverne Knut Buen og Katrin Frøder, samt live-musikerne Jon Even Schärer og Mats Paulsen.

Så nå er det bare å glede seg til EP-en «Attende» kommer i starten av november.

Hør låten her!