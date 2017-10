Ukens kino

Søndag

«Elias og Storegaps hemmelighet» er den tredje filmen om Elias, og her står spennende og morsomme utfordringer i kø for den lille redningsskøyta, som har vokst siden sist vi så ham på kino. I denne filmen kaster Elias loss mot ukjente farvann. Han får jobb som redningsskøyte i storbyen, hvor han møter både fristelser og farer – og han blir virkelig nødt til å bevise at han er en helt.

«Blade Runner 2049» er oppfølgeren til filmklassikeren «Blade Runner». Her møter vi LAPD-offiseren K (Ryan Gosling), som forsøker å spore opp Blade Runner-agenten Rick Deckard (Harrison Ford), som forsvant sporløst for 30 år siden. Samtidig oppdager K en lenge glemt hemmelighet, som har potensial til å kaste resten av samfunnet ut i det totale kaos.

Torsdag

«Thelma» er månedens seniorfilm, og er Joachim Triers nye, norskspråklige film. En «gysende nydelig horror», om vi skal tro Dagens Næringsliv. Filmen handler om en ung kvinne – Thelma (Eilie Harboe) – som flytter fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. Her treffer hun medstudenten Anja, og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør anerkjenne, samtidig som hun får uforklarlige anfall. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem – og en dag forsvinner Anja sporløst … Filmen vant for øvrig kritikerprisen på Den norske filmfestivalen i Haugesund, og skal delta på festivaler i Toronto, New York, og London.

«Elias og Storegaps hemmelighet» vises også på torsdag.

«Mother!» er en isende, psykologisk thriller fra Black Swan-regissøren Darren Aronofsky, med Jennifer Lawrence i hovedrollen. Filmen handler om en ung kvinne (Lawrence) og hennes ektemann (Javier Bardem) som lever et fredelig liv i landlige omgivelser, når et mystisk par plutselig banker på døra og tvinger seg inn i livene deres.