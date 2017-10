«Crocodile Dundee» er en actionkomedie fra 1986, som handler om en amerikansk reporter – Sue Charlton (Linda Kozlowski) som drar fra New York til den australske villmarken for å møte og intervjue en eksentrisk eventyrer og krokodillejeger – Michael J. «Crocodile» Dundee (Paul Hogan), og invitere ham til New York.

Historien er at Mick skal ha fått beinet sitt bitt av av en krokodille, men skal ha klart å drepe den med sine egne hender og ta med både seg selv og krokodillen til nærmeste tettsted. Sue synes det er en interessant historie, og får til slutt lov av redaktøren til å dra for å møte ham.

Hun finner raskt ut at historien var noe overdrevet, da foten hans sitter der den skal, men hun blir fascinert av hans modige, men nonchalante fremtoning, og ønsker å finne ut hvordan han drepte krokodillen. For å lære henne mer om Australias dyreliv, bestemmer Dundee seg for å ta henne med ut på en ekspedisjon i villmarka, hvor han er lommekjent.

Sue får en skremmende opplevelse med en krokodille, men blir reddet av Mick, og etter den dramatiske hendelsen, blir hun fascinert av Mick, og lurer på hvordan han vil klare seg i New York, og han lar seg overtale til å bli med.

Det oppstår en rekke pussige situasjoner når han kommer til storbyen, og Mick har sin egne, originale måte å løse utfordringene som dukker opp. Alt i alt, en morsom og romlemantisk film.