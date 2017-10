Julekonsert med stor J

Kultur

Norges eldste guttekor kommer til Orkdal 19. desember. Det er Orkdal eldreråd som har greid kunststykket å booke Nidarosdomens guttekor til en konsert i Orkdal kirke.

Nidarosdomens guttekor er et av de ledende guttekorene i Europa, og de har turnert over hele verden.

Akkurat nå er koret i Asia.

- Vi er for øyeblikket i Singapore, og her skal vi synge i to av verdens flotteste konsertsaler i kommende uker, sier korets administrative leder, Johannes Köpple, til ST.

Økonomisk løft

Konserten er et stort økonomisk løft for Orkdal eldreråd, og de har derfor søkt Orkdal kommune om en økonomisk støtte på 20 000 kroner.

Saken vil først bli behandlet i kulturutvalget (førstkommende onsdag), og deretter i formannskapet.

Rådmannen foreslår i sitt saksframlegg at søknaden innvilges, og skriver følgende:

- Prisverdig

«En konsert med Nidarosdomens guttekor i Orkdal kirke vil være en stor kunstnerisk opplevelse for alle som går på konserten. Det er et imponerende initiativ Orkdal eldreråd har tatt ved å ta ansvaret for å gjennomføre denne konserten.

Dette vil kreve mye av eldrerådet både med hensyn til økonomi og arbeid, og Orkdal eldreråd tar en betydelig risiko ved å initiere denne konserten. Orkdal kommune har i årets budsjett satt av 115 000 kroner i søkbare tilskuddsmidler til gjennomføring av kulturarrangementer. Disse midlene brukes til å støtte opp om store kultursatsinger som skjer i lokalsamfunnet.

Det er prisverdig av en organisasjon som Orkdal eldreråd å ta et så stort ansvar ved å gi våre innbyggere mulighet til å oppleve en konsert med Nidarosdomens guttekor i Orkdal kirke. Orkdal eldreråd tenker langsiktig, og jobber for at konserten skal bli så vellykket at den kan gjentas i førjulstiden senere år også.

Kapasiteten i Orkdal kirke er for anledningen 350 personer. Selv om konserten blir helt utsolgt, vil den likevel kun så vidt gå i økonomisk balanse. Rådmannen opplever derfor målet om 275 personer på konserten som et realistisk, men ambisiøst mål og innstiller på at Orkdal kommune gir et tilskudd på 20 000 til arrangementet.»