Kultur

«Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» (kjent som «Salazar's Revenge» på norsk, av en eller annen grunn) er den femte filmen i «Pirates of the Caribbean»-serien. Ikke verst når man tenker på at den første filmen var basert på en fornøyelsesparkattraksjon.

Filmen starter med en gruppe avdøde sjømenn, ledet av den fryktelige Kaptein Salazar (Javier Bardem), som klarer å rømme fra Devil's Triangle, og som er fast bestemte på å drepe hver eneste pirat på havet, spesielt Jack Sparrow (Johnny Depp).

Poseidons legendariske trident er Jacks eneste håp, men for å finne den, må han først smi en skjør allianse med astronomen Carina Smyth (Kaya Scodelario) og den unge sjømannen Henry (Brenton Thwaites), for øvrig sønn av Will Turner og Elizabeth Swann.

Ved roret på «The Dying Gull», Jacks ynkelige, lille, slitte skip, prøver Jack ikke bare å snu sin uheldige situasjon, men også å redde livet sitt fra grepet til en av de mest formidable og ondskapsfulle fiendene han har møtt.