"Snømannen" på orkdalsbesøk

Kultur

Denne uken kan dere se «My Little Pony: The Movie» og «Snømannen» på Orkdal kino.Disse filmene vises først på søndag, og så igjen på torsdag.

«My Little Pony: The Movie» er en barnefilm (altså ikke en film for fullvoksne «bronies») basert på «My Little Pony: Friendship is Magic»-serien, og har altså en helt annen stil og humor, enn «My Little Pony»-serien fra 80-tallet. I denne filmen truer mørke krefter Ponyville, og derfor setter Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, og Rarity ut på en uforglemmelig reise, som tar dem med utenfor Equestria, hvor både nye venner og spennende utfordringer møter dem, og hvor de gjennom sitt magiske vennskap må redde Ponyville.

«Snømannen» er en Hollywood-film basert på Jo Nesbøs bok med samme navn, og har Michael Fassbender i hovedrollen som Harry Hole. En kvinne forsvinner sporløst, og alt som er igjen er en illevarslende snemann. Detektiv Hole og hans kollega, Katrine Bratt (Rebecca Ferguson), settes på den mystiske saken. Når enda en kvinne meldes savnet, innser de sammenhengen med en rekke uoppklarte, brutale mord noen år tilbake i tid. Seriemorderen er tilbake, og vedkommende slår til hver gang den første sneen faller.