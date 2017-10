NRK-stemme blir kelner

Kultur

Det sa Robert Sætervik til ST i forkant av fjorårets Oktoberrock, i forbindelse med at han var hyret inn til å lose festivalen i havn som konferansier. Og attesten til Oktoberrock, med Olav Berg i spissen, har troverdighet, da Sætervik ikke er noen hvem som helst i norsk musikkbransje. Foruten å være journalist og en kjent radiostemme fra NRKs Radio Rock, er han musikkprodusent og har vært programleder for en rekke NRK-satsinger de siste årene. Blant annet så har han vært meget sentral i NRKs sendinger fra en rekke store festivaler som Bergenfest, Norwegian Wood og Notodden Blues Festival.

- Vi er veldig glad for at Sætervik har sagt ja til å være konferansier også i år. Sætervik har en utrolig musikalsk ballast, og med han ved roret føler vi oss trygge på at festivalen vil bli loset i havn på en profesjonell og for publikum svært behagelig måte, sier Oktoberrock-general Olav Berg, som gleder seg til å være vert for musikkglade publikummere fra både nær og fjern førstkommende lørdag.

Stjernelag

Og for de som ikke har fått det med seg, så er det litt av en meny Oktoberrock serverer lørdag kveld. Olav Berg har nemlig fått på plass litt av et stjernelag når han sender «Oktoberrock All Star» på scnen lørdag kveld. Bandet består nemlig av TNT-medlemmene Ronny Le Tekrø, Diesel Dahl, Roger Gilton og tidligere TNT-vokalist Tony Mills. I tillegg blir bandet supplert med solide musikere som Tore Moren, Sid Ringsby og ikke minst Jørn Lande - som av mange regnes som Norges beste heavyvokalist og som har gjort stor suksess internasjonalt.

I tillegg til dette stjernelaget, vil publikum få servert musikk fra storheter som Return, Circus Maximus, Intrigue, Anita Hegerland & Starfish Band og The Wall - A Tribute To Pink Floyd. Og som kelner for denne rocka helaftens menyen, så er altså radistemmen til Robert Sætervik hyret inn.

Ravi og Katastrofe

Men før Orklahallen fylles med rockeglade publikummere lørdag kveld, skal den yngre garde få sin porsjon med attraktiv musikk servert. Fredag er det nemlig duket for konsert for barn og unge i Orklahallen, hvor storheter som Ravi og Katastrofe står på scenen.Og til å varme opp scenen for de to «hitmakerene», er 16 år gamle Aurora Jobotten Dahl fra Orkdal hyret inn.