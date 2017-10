Kultur

«Dumbo» er en trist, men fin animasjonsfilm fra The Walt Disney Company som ble utgitt 23. oktober 1941. Filmen var den fjerde av selskapets helaftens tegnefilmer, og handler kort og godt om en elefant som kan fly med ørene. Og i filmen finner vi mange av de beste sangene som noensinne har kommet fra en Disney-film.

Filmen er basert på en barnebok av Helen Aberson, men boka var meget kort, og inneholdt kun noen tegner med litt tekst til, så man kan si at Disney bygde kraftig på, uten at man nødvendigvis skal kimse det ad.

Filmen starter med at fru Jumbo ønsker seg et barn, og storken leverer selvfølgelig, men det viser seg at elefantungen har abnormt store ører, så Dumbo blir mobbet, både av de andre dyrene på sirkuset, og av tilskuerne. Dette liker ikke moren noe særlig, så hun denger noen barn og blir satt i sirkusets arrestvogn, mens Dumbo blir en del av klovnetroppen. Hans eneste venn på sirkuset, er musen Timmy, som alltid er der for ham, og prøver sitt beste å oppdra ham.

En kveld blir Dumbo full, etter å ha drukket vann iblandet sprit. Han ser rosa elefanter og våkner høyt oppe i et tre, omgitt av en gjeng kråker. De hjelper ham med selvtilliten, og får ham til å tro på seg selv, og Dumbo innser etter hvert at han fløy opp.

Det blir starten for en ny æra for både Dumbo, og sirkuset, men veien frem til suksess, og å frigjøre moren sin fra arresten er lang, men så lenge Dumbo har lykkefjæra og troen på seg selv, vil det nok gå … eller?