Hit ventes det snart over 1000 feststemte folk

Kultur

Oktoberrock, med Olav Berg i spissen, åpner snart dørene for tredje gang i Orklahallen.

- Jeg gleder meg, som alltid! Det var en kjempestor opplevelse i går, en kjempesuksess og stor trivsel, sier Berg, om barnas eget tilbud som gikk av stabelen fredag kveld med Katastrofe og Ravi.

- Hvor mange var det som kom?

- Det har vi ikke tall på ennå, men det var stor stemning. Det var jo første gangen vi gikk for et slikt arrangement for dem som er under 18 år, og det tar tid å innarbeide det, sier Berg.

Forventer over 1000

I kveld er det klart for den virkelig store rockefesten med TNT, Return, Anita Hegerland & Starfish Band, Intrigue, The Wall – a Tribute to Pink Floyd, Circus Maximus og Jørn Lande.

- Det er tredjeåret vi har det i Orklahallen, og vi har bygd oss opp for hvert år. Det er bra forhåndssalg, og vi venter over 1000 besøkende i år. Vi har ligget rundt 1000 tidligere, og nå tyder ting på at det kan bli enda fler, sier Berg.

Han viser til at navnene på plakaten er spisset fra år til år, og mener sammensetningen av artister og band aldri har vært bedre enn i år.

Noe for alle

- Vi treffer alle aldersgrupper, med alt fra heavy rock til midlere ting som Return og Anita Hegerland. Vi har noe som fenger både 18-åringer og 70-åringer, så vi gleder oss virkelig, sier han.

Oktoberrock trekker stadig flere tilreisende, og overnattingsplassene har vært fullbooket i lang tid.

- Bårdshaug herregård har vært full siden juni. Vi har vært tro mot konseptet, det er hemmeligheten. Stadig flere får et forhold og en tilhørighet til Oktoberrock, og stadig flere kommer tilreisende. Jeg er overbevist om at vi kommer godt over 1000 besøkende i år, sier han.