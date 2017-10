Andrea (10) fikk møte idolet sitt

Kultur

- Har du hatt en fin kveld, jenta mi, spør Katastrofe-Kristiansen.

Vi befinner oss backstage på Barnas Oktoberrock i Orklahallen fredag kveld. Andrea Morken fra Jåren i Skaun er den eneste som får møte Petter «Katastrofe» Kristiansen «på privaten» denne kvelden. Og den unge jenta legger ikke skjul på at Katastrofe er hennes største idol, at hun har hatt en fantastisk kveld og at hun setter utrolig pris på å få møte ham.

«Æ har hatt d' fantastisk. Du e' sååååå flenk,» svarer Andrea, før hun plutselig kommer på noe mer hun ville ha sagt:

«Kan æ få en klæm,» spør hun med klar og tydelig stemme, før det store idolet bøyer seg ned og tar et godt tak rundt jenta og gir henne en god og varm klem.

På veien ned trappa fra backstage-området, får ikke jenta sagt et eneste ord. Hun bare oser av lykke.

Magisk i Orklahallen «Bye, bye Johnny», sang Return, og det kokte. «Ten thousand lovers», sang Tony Mills, og det eksploderte.

Uforglemmelig

Fredagens arrangement med Aurora Jobotten Dahl, Ravi og Katastrofe ble en uforglemmelig opplevelse for de rundt 250 ungene og foreldrene som fant veien til Orklahallen denne kvelden. Etter at Orkdals-talentet Aurora Jobotten Dahl hadde varmet opp de forventningsfulle ungene, var det duket for selveste Ravi. Og Ravi vet hvordan han skal håndtere barn. Han klarte å få satt hele ungeflokken i bevegelse mens han snakkesang sine store hiter som «Dødsøt», «Tsjeriåu» og «Utadæsjælopplevelse». Og etter at han var ferdig på scenen, tok han imot ungene ute i salen slik at de fikk sine autografer og selfier sammen med den lille rapperen.

Storhetstid

Ravi var stor blant unge tidlig på 2000-tallet, og fortjener virkelig applaus for at han har klart å fange en ny generasjon Ravi-entusiaster. En artist som imidlertid har sin storhetstid akkurat nå, er Petter «Katastrofe» Kristiansen. Fredrikstadmannen med hele 150 millioner streams på Spotify, fikk ungene til å hyle av glede da han dro igang megahiter som «Elektrisk», «Sangen du hater» og«Maria».

Toppet alt

Alle ungene som var til stede i Orklahallen fredag kveld fikk en opplevelse de trolig aldri vil glemme. For de fleste var møtet med Ravi og Katastrofe deres første med levende idoler, deres største helter - idoler som de bare har sett og hørt på TV og nett. Desverre gir nok 250 publikummere for lite inntekt til at en konsert med såpass store navn går i balanse. Dermed gjenstår det å se om årets barnearrangement blir det første og siste. Håpet må være at det blir videreført, da det utvilsomt ligger et stort potensiale i arrangementet. Flere barn ST snakket med kunne fortelle at de hadde vært på VG-lista Topp 20 på Torvet flere ganger, men at dette toppet alt de hadde vært med på tidligere. Årsaken var at her fikk du oppleve nærhet til artistene. Derfor er det å håpe at mamma og pappa ved en eventuell neste gang kommer seg opp av godstolen og prioriterer å la ungene få oppleve et uforglemmelig og nært møte med sine store idoler. Da vil det være mulig å skape et årlig arrangement også for de minste musikkelskerne - et årlig arrangement som gir ungene noe stort å se fram til!