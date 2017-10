Kineserne kommer

Kultur

For halvannen uke siden kom nyheten om at festivalen Parkliv har signert avtale med bandet de har drømt om siden oppstarten, nemlig Dumdum Boys.

Nå følger de opp med et annet stort trøndersk band.

- Vi har alltid hatt lyst til å booke Tre små kinesere til Orkanger, men har egentlig aldri funnet den rette settingen, sier Daniel Mandal, som står bak Parkliv sammen med Thomas Løseth og Bjørn Tore Solstad.

Nytt navn og plassering

Parkliv er resultatet etter at Strandafestivalen skiftet navn og plassering. Sommeren 2018 vil festivalen bli arrangert i Idrettsparken.

Scenen skal plasseres på Bankløkka, den østligste banen, og publikum kan nyte musikken både fra selve fortballbanen og fra gresskråningen mellom banen og bygingene på Nedre Rømme.

Svært godt salg

Den nye lokaliseringa åpner for et større publikum, og det er bra - for billettsalget har virkelig tatt av. Da festivalpassene ble lagt ut for salg mandag denne uka, ble 500 revet unna den første dagen!

- Vi har aldri vært i nærheten av et så godt billettsalg, dette er helt fantastisk, sier Mandal.

Fire dager etter at billettsalget åpnet, ligger salget på det samme som det gjorde dagen før festivalstart i sommer.

- Det er utrolig gøy å se at det vi har jobbet så utrolig hardt med, blir så godt mottatt, sier Mandal som tror de vil bli utsolgt i god tid før festivalen.

I Sundlis kjeller

Dagens slipp med Tre små kinesere vil neppe bremse festivalllysten, for Mandal tror at kineserne vil passe som hånd i hanske sammen med Dumdum Boys. Han røper at det var Pål Anders Sundli som satte dem på ideen:

- Etter et besøk i kjellerstua til Pål Anders Sundli i sommer, ble vi gjort oppmerksom på en legendarisk konsert som ble avhold på Samfundet på slutten av 80-tallet. Pål Anders hadde vært på konserte, og fortalte oss at kombinasjonen Dumdum og kineserne er uslåelig. Vi vet også at de to bandene er veldig gode venner, så vi er ganske overbevist om at dette blir en riktig så hyggelig kveld i parken!