Kultur

«Blade Runner» er en amerikansk sci-fi-film fra 1982 regissert av Ridley Scott, med blant andre Harrison Ford og Rutger Hauer i hovedrollene. Filmen er basert på Philip K. Dicks bok «Do Androids Dream of Electric Sheep?».

I filmen, som finner sted i Los Angeles anno 2019, gjør en gruppe syntetiske mennesker (kalt replikanter) opprør mot menneskene i jakten på sitt innerste selv, og flykter fra arbeidskolonier i verdensrommet og ned på jorden.

Den tidligere politimannen Rick Deckard (Harrison Ford), er en såkalt blade runner, og blir noe motvillig satt til å ta opp jakten på replikantene for å «pensjonere» dem. Søket tar ham til selskapet som har laget dem, Tyrell Corporation, der han møter den vakre Rachael (Sean Young). Hun gjør at Deckard revurderer hva en replikant kan forvente å ha av menneskelighet – og hva det egentlig vil si å være et menneske. Han begynner å tvile, både på seg selv og på oppdraget.

Mot filmens slutt, i oppgjøret med hoved-«slemmingen», replikanten Roy Batty (Rutger Hauer), får vi også et av de flotteste og mest treffende sitat undertegnede noensinne har hørt i en film.

Hovedtemaet i denne filmen (som blir regnet som en av historiens største kultfilmer), og som nylig har fått en oppfølger i «Blade Runner 2049», er menneskelighet og hva som gjør oss til mennesker. Den har også et strålende soundtrack utført av Vangelis.

Morsomt nok tok Adresseavisen «livet av» filmen på kino i Trondhjem da den kom i 1983.