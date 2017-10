Fullt hus for Bjella

Kultur

Dei som var i Orkdal kulturhus sist fredag på forestillinga «Kan nokon gripe inn», fekk truleg eit heilt nytt syn på Stein Torleif Bjella sin musikk og ikkje minst gode tekster.

Seiersgang

Det vart satt ut ei ekstra stolrad for å få plass til alle dei som kom for å sjå Riksteatret si oppsetting «Kan nokon gripe inn». Ei forestilling som vart laga av Det Norske Teatret og som har gått sin seiersgang i Oslo og no på turné i resten av landet.

Alle kjenner nokon

Orkanger var ikkje noko unntak. Publikum tok varmt imot denne forestillinga som er bygd opp rundt Bjella sin musikk og tekster. Handlinga kan på mange måter relateres til våre eigne liv da det her handlar om kvardagsmenneske som slit i liva sine. Alle så kjenner vi nokon.

Nerve og sjel

Både tematisk og musikalsk er denne forestillinga ei stor oppleving. Dette vart understreka av gode skodespelarar som driv fram handlinga og musikken med nerve og sjel. Godt er det også å oppleve ein fullsatt kultursal på ei forestilling som kan reknast blant dei beste i landet. Ein må heldigvis ikkje alltid til Oslo eller Trondheim for å få store opplevingar. Takket vere at vi har Riksteatret og kulturscenen.