Heggem inviterer til konsert i lakselodgen

Kultur

Det er ikke tilfeldig at det er Copper City Ramblers fra Røros som står på plakaten når Vegard Heggem inviterer til konsert førstkommende lørdag.

- En av dem som spiller i bandet, Erik Evavold, er bosatt på Grindal og har jobbet som guide her på Aunan i ti år, forteller Heggem som beskriver musiken slik:

- Det er bluegrassinspirert musikk med tekster på rørosdialekt. De har skapt sin egen stil, og er veldig populære hjemme på Røros.

Har du vært på martnan på Røros, har du kanskje hørt dem, for Copper City Ramblers er hyppig å se under vinterens store begivenhet i Bergstaden.

Høst og vår

Heggem arrangerte en konsert med Ida Jenshus for noen år siden, og vil satse på kulturarrangement på Aunan dersom responsen er god.

- Vi har et lokale som er veldig godt egnet for slike sammenkomster. Det er ikke all verden som skjer mellom Berkåk og Meldal. Og når man først har et slikt lokale, er det trivelig å gjøre noe slikt innimellom, sier Heggem som ser for seg et kulturarrangement på våren og et om høsten.

Lokal mat og drikke

Heggem har alliert seg med andre lokale bedrifter, som stiller opp med sine produkter under lørdagens arrangement.

- Grindal ysteri stiller med smakebiter, og det blir lokalt øl fra Innset, sier Heggem.

Det er fortsatt noen ledige billetter til lørdagens konsert.