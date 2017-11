Kultur

«Kings Bay» er en spennende, god, og norsk(!) politisk thriller fra 2017, og bakteppet er den forferdelige ulykken i Kings Bay-gruven på Svalbard, hvor 21 gruvearbeidere mistet livet i 1962. Hva det var som utløste eksplosjonen er til dags dato fortsatt et mysterium. Gerhardsen-regjeringen måtte gå av, men visste de noe som ingen har fortalt? Det er bakgrunnen for denne filmen.

For hva om det ikke var en ulykke? En utbrent journalist i avisa Nordlys i Tromsø, Harrieth Hansen (Kari Bremnes), mottar en anonym pakke med gamle, russiske lydband. De inneholder en advarsel om ulykken, ett år før den inntraff. Sammen med en ung kollega, Oscar Stokstad (André Sørum), begynner hun å grave i saken, men de finner raskt ut at de blir motarbeidet av folk som ikke er interessert i at saken kommer ut.

Telefonavlytting, overvåking, trusler, og fengsel er bare noe av det de to journalistene blir utsatt for, og jo nærmere de kommer sannheten om hva som egentlig hendte for 50 år siden, jo mer tydelig blir det at sterke, politiske krefter er i sving, og at noen er villige til å gå langt for å stoppe dem.

Plottet som konstrueres og den storpolitiske konflikten som tegner seg, er godt og forståelig fortalt, og Kari Bremnes' filmdebut er god. Alt i alt, en flott film som er verdt å se.