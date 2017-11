Astrid S avlyser med kul i hodet

Kultur

Rennebu-artisten skriver på Instagram fredag formiddag at hun desverre må avlyse en P3 sessions-konsert i Sverige førstkommende tirsdag. I en video på Instagram viser hun fram en diger kul i panna, og skriver at hun har hatt et uhell mens hun surfet i Sydney.

- Å avlyse noe er veldig frustrerende når det skjer på grunn av ting jeg ikke har kontroll over. Akkurat nå hadde jeg håpet at dette var en stor kvise eller en golfball jeg bare kunne ha tørket vekk, skriver hun og legger til at hun nå vil reise tilbake til Oslo og få litt hvile, og forhåpentlig vis vil ikke ansiktet være så hovent neste uke når hun skal spille i Oslo.

Det var VG som omtalte saken først.