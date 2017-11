Vassendgutane til Orklahallen

Kultur

Det er oktoberrockgeneral Olav Berg som arrangerer konserten som fort kan bli en vårtradisjon i Orkdal.

- I februar hadde vi Hellbillies i Orklahallen med hele 900 gjester på plass. Det ga mersmak, og vi kjører derfor en ny vårkonsert i samme gata. Hellbillies og Vassendgutane appelerer til et bredt publikum, og er blant landets mest populære liveband. Jeg ser ikke bort fra at en konsert rettet mot et bredere publikum enn det som Oktoberrock representerer, fort kan bli en vårtradisjon, sier Berg.

Berg har nok sine ord i behold når han hevder at Vassendgutane er blant landets mest populære liveband. Etter å ha turnert land og strand i 20 år, har bandet opparbeidet seg en stor fanskare som kjenner sin besøkelsestid når bandet holder konsert. Bandet har gitt ut åtte CD-er, tre live DVD-er og har hele 60 000 følgere på sosiale medier. Bandet slapp to nye låter på Spotify nå i sommer, «Køyr mej heimatt» og «Hjertestarter og statoilkopp», og etter bare få uker var låtene streamet hele 1,2 millioner ganger. Og i juli sendte NRK bandets jubileumskonsert fra Seljord i 2016, en konsert som trakk hele 10 000 gjester.

I år har bandet vært på veien med turneen «På kryss og tvers 2017». I april neste år er scenen altså flyttet til Orklahallen, hvor publikum vil kunne oppleve «landeplager» som «Granada» og «Ungkar med dobbeltseng».