Kultur

Tirsdag ettermiddag bestemte Linn Silje Hembre seg for å kjøre ekstrakonsert av Lys imot mørketida i Orkdal kirke søndag ettermiddag. Dette fordi den planlagte konserten i kirka samme kveld, ble kjapt utsolgt etter den svært vellykkede konserten i Meldal kirke sist søndag.

- Jeg hadde aldri drømt om at jeg noen gang skulle arrangere ekstrakonsert, sier Linn Silje Hembre som arrangerer sin femte veldedighetskonsert, Lys imot mørketida, denne høsten.

Pustetrening

Siste søndag var det 270 publikummere i Meldal kirke, og Linn Silje Hembre beskriver det som en nesten surrealistisk opplevelse.

- Vi har Ikke fylt opp Meldalskirka på mange år. Kvart på seks, over en time før konsertstart, satt det fullt av folk i kirka. Da begynte jeg med pustetrening, ler Linn Silje litt overgitt.

Utsolgt

I løpet av tirsdag var alle billettene til den oppsatte konserten i Orkdal kirke utsolgt.

- Are ringte meg og sa at vi måtte ha ekstrakonsert. l løpet av to timer fikk jeg ringt alle i bandet samt lyd og lys. Klokka 15 blir det konsert for dem som ikke har fått tak i billett til kveldskonserten, sier Linn Silje Hembre som er svært godt fornøyd med så langt å registrere 120 000 kroner på billettsalget.

Sammen som familie

Nå håper hun at det kommer folk på søndagens ekstrakonsert som også bokstavelig talt blir et lys imot mørketida.

- Det er veldig artig å ha med både Are, Martine og mamma og at vi står sammen som en familie, sier hun.