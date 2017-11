Torsdagskino

Kultur

«Victoria and Abdul» er månedens seniorfilm, og her møter vi Dame Judi Dench som dronning Victoria i en rørende historie fra virkeligheten. I filmen trosser Victoria normene og inngår et vennskap med den unge, indiske embetsmannen Abdul Karim. Filmen er basert på boken med samme navn, som igjen er basert på en sann historie.

«Karsten og Petra lager teater» er den sjette filmen om venneparet, basert på Tog Åge Bringsværds bøker, og i denne filmen drar Karsten og Petra på teater med barnehagen. Etter å ha sett Tornerose vil Petra lære mer om teater, og Karsten fatter interesse for lyssettingen. Etter et spennende møte med teaterdokkene, har Løveungen og Frøken Kanin mest lyst til å bli skuespillere.

«Justice League» er en film satt i DC Comics' univers hvor vi møter Batman, Superman, og Wonder Woman. Drevet av sin gjenvunne tro på menneskeheten og inspirert av Supermans uselviske handling, søker Bruce Wayne hjelp i sin nye allierte, Wonder Woman, i kampen mot en enda større fiende. Sammen jobber Batman og Wonder Woman for å finne og rekruttere et lag av superhelter, som kan kjempe sammen mot en nylig våknet trussel. Tross opprettelsen av denne hittil usette gruppen av helter (Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, og The Flash), kan det kanskje allerede være for sent til å redde planeten fra et angrep av katastrofale dimensjoner.