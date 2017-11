Kultur

Thomas Løseth er trygt videre i The Voice. Etter å ha levert den ene fantastiske opptredenen etter den andre denne høsten, sto han for sin kanskje beste prestasjon da han tolket Coldplays megahit, Fix You.

- Oi, oi, oi! Thomas, det der var helt sinnssykt bra.

Slik reagerte Løseths mentor, Lene Marlin, da Løseth hadde sunget Coldplay-låten. Han fikk nok en gang stående applaus fra mentorene - bortsett fra Morten Harket, som ser ut til å lagt sin ære i å være uberørt av orkdalingens sang.

Følsomt

Følelsene ligger tykt utenpå Thomas Løseth, både på og utenfor scenen. Tidlig i sendinga snakket han om savnet etter jentene sine, og hvor tungt det er å være så langt bort fra dem. Han viste fram et kort han hadde fått fra den ene datteren, der hun hadde tegnet en blomst til pappa'n sin.

- Jeg er enig med datteren din – du er en blomst, sa programleder Øyvind Mund - tydelig imponert etter Løseths Coldplay-tolkning.

- Noe helt spesielt

Imponert var også Lene Marlin:

- Det var rørende og samtidig den der råskapen. Det var sterkt, jeg kjente jeg fikk frysninger. Han har noe helt spesielt. Du gjorde det helt fantastisk bra, var meldingen Marlin hadde til Løseth.

En annen mentor, Martin Danielle, oppsummerte Løseths opptreden presist da han sa at Fix You var en låt der orkdalingen virkelig fikk komme til sin rett.

- Måten du bærer oss gjennom fra det sårbare til det energiske på slutten, er bare helt fantastisk, sa Danielle.

Thomas Løseth ble nok en gang trukket fram som favoritt hos de andre mentorene.

Så er det bare å begynne å håpe at vi kan få høre Thomas Løseth stå på scenen i Idrettsparken siste helga i juli - på sin egen festival Parkliv - og framføre låter som Fix You, The Blower's Daughter og Everglow.