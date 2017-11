Kultur

«Pelle og Proffen: De blå ulvene» er en norsk spenningsfilm fra 1993. Filmen starter med at dyrevernsgruppa «De blå ulvene» tagger ned en pelsbutikk og stikker av i bil, og i farten krasjer de inn i bilen som mora til Proffen sitter i. Mens det foregår, er Pelle og Proffen på vernissasje for Pelles far.

Så fort gutta krutt finner ut hva som har skjedd, begynner de å etterforske saken, som fort viser seg å være større enn de tror, og involverer også Rolf, Pelles far.

På hjemmebane er det også problemer, da Rolf og Pelles mor krangler mye, og plutselig forsvinner Rolf. Politiet dukker opp, og Rolf sees på nyhetene, sammen med dyrevernsgruppa. I mellomtiden har Proffen spanet på «De blå ulvene», og funnet ut hvor de holder til. Han finner den krasjede bilen i garasjen, og snoker rundt inne i huset, uavhengig av Pelle, som har nok å stri med, og som på egenhand finner frem til stedet Proffen holder under oppsikt, mens han jakter på Rolf.

Lena, dama til Pelle fra de to forrige filmene, følger med et band til Danmark, og det er bra, for plutselig er Pelle og Proffen på vei over Skagerrak, både i jakten på dyrevernere og på Rolf.