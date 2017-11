Får kulturpris for dette arbeidet

Kultur

Orkdal kommunes kulturpris for 2017 tildeles Prosjekt Heimatt ved prosjektgruppa, som består av Olav Sigurd Kvaale, Oddmund Stenset, Arne Asphjell og Ola Fossvoll. Prisvinnerne ble informert om dette onsdag, etter at vedtaket ble fattet.

- Det startet som en nostalgisk familiereise til Little Norway i Wisconsin for å se på treskjærerarbeidet til bestefaren. Det utartet seg til en vanvittig idé som ble gjennomført som et makelaust dugnadsarbeid av godt voksne frivillige, og har endt opp som en av de flotteste kulturattraksjonene i Orkdal kommune, heter det i begrunnelsen.

The Norway Building – eller Thamspaviljongen som den blir kalt – ble prefabrikkert i 1892–1893 ved M. Thams & co. sitt Strandheim Brug på Orkanger. Dette var et oppdrag fra norske myndigheter, og bygget skulle brukes som den norske paviljongen under verdensutstillinga i Chicago i 1893. Byggverket fikk navnet The Norway Building, og er i dag den eneste bygningen som er bevart i sin opprinnelige form fra verdensutstillinga i 1893.

Dyktighet og galskap

Etter at utstillingen var over ble paviljongen flyttet til Lake Geneva, der den sto til 1935. Da ble The Norway Building kjøpt av Isac Dahle for å brukes som hovedattraksjon i utvandrermuseet Little Norway i Wisconsin.

6. desember 2014 ble Prosjekt Heimatt etablert med mål om å kjøpe bygningen av daværende eiere Jennifer og Scott Winner, og bringe den hjem igjen til Orkdal. Den entusiastiske gjengen i Prosjekt Heimatt greide å overbevise politikerne i Orkdal om å bevilge to millioner kroner for å få gjennomført prosjektet, som totalt var budsjettert til fem millioner. Høsten 2015 ble bygningen tatt ned i USA og fraktet til Orkanger. Og etter to års dugnadsarbeid, kunne Prosjekt Heimatt invitere til storstilt åpningsarrangement 9. september med Orkdal kommune som vertskap.

- Prosjekt Heimatt har skapt en kulturattraksjon gjennom faglig dyktighet, pågangsmot, mange gode hjelpere og en stor porsjon galskap. Bygget står nå trygt på Bårdshaug 124 år etter at det forlot Strandheim i 1893. Og her blir det stående – inn i evigheten, avsluttes prisbegrunnelsen.

Prisen deles ut under kommunestyrets middag siste onsdag før jul.

