Damer med energi

Kultur

I det vakkert pyntede Damphuset på Orkanger sang koret Queen Beezz seg inn i publikums hjerter lørdag kveld.

Solistprestasjoner

Og vi tar gjerne konferansier Ingrid Kvernmo sin oppfordring: Nå kan julestria bare komme - spesielt for korsangerne som har brukt de siste ukene til å finpusse stemmene, klangene, samstemtheten, tryggheten, selvfølelsen og alle solonumrene.

Og la det være sagt; all øvinga har ikke vært forgjeves. For maken til kor når det gjelder overbevisning, smil, energi, blikk mot publikum og hverandre, og ikke minst alle de solide solistprestasjonene der alle glitrer på sin unike måte. Dette er solistkoret framfor noen. Og viktigst at dette er trygge solister som evner å formidle musikken til publikum, med et trygt kor flerstemt kor i ryggen under ledelse av Jeanette Paulsen.

Spennende repertoar

Konserten var perfekt oppbygd med akkurat så lite prat som må til. For her var det musikken og stemninga som var viktig. Første konserten ble åpnet av et barnekor som sang Sanca Lucia og Jul i svingen.

Repertoaret var ellers en blanding av spennende arrangement av julesanger vi kjenner, men også en rekke nye låter vi sjelden hører i korarrangement. Og igjen solister som synger med nerve og byr på seg selv, med et levende og energisk kor.

Energilading

Orkesteret med dyktige Ronny Kjøsen, Jo Ranheim og Frode Slupphaug var som ei hel avdeling for seg i perfekt samspill med koret bestående av damer som ikke greier å skjule at de elsker å synge.

Etter en slik kveld med så mye energilading, kan julestria og rundvasken bare komme.

